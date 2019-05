Marathonlesung erinnert an Bücherverbrennung im Mai 1933

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit einer Marathonlesung haben zahlreiche Hamburger am Mittwoch an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten im Mai 1933 erinnern. Am Platz der Bücherverbrennung am Kaiser-Friedrich-Ufer, wo vor 86 Jahren NS-Studentenorganisationen und Burschenschaften Bücher verbrannten, konnte jeder gegen das Vergessen lesen. Besonders viele Schüler beteiligten sich in diesem Jahr an der Aktion. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Esther Bejarano, die als junges Mädchen das Konzentrationslager Auschwitz überlebte, und Autorin Peggy Parnass, die durch einen Kindertransport nach Stockholm dem Holocaust entkam.

Im Mai 1933 hatten Studenten- und Burschenschaften Bücher und Schriften in mehreren Universitätsstädten verbrannt. Die Deutsche Studentenschaft hatte zu einer "Aktion wider den undeutschen Geist" aufgerufen. Dabei wurden Werke unter anderen von Karl Marx, Heinrich Heine, Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky und Erich Kästner verbrannt.