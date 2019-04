KZ-Gedenkstätte Neuengamme soll selbständige Stiftung werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Stadt Hamburg plant, die KZ-Gedenkstätte Neuengamme zu stärken und in eine Stiftung öffentlichen Rechts zu überführen. "Uns ist wichtig, dass die Gedenkstätte bei der Wahrnehmung ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Aufgaben nicht nur heute, sondern auch in Zukunft im höchsten Maße politisch unabhängig agieren kann", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Donnerstag. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Heute ist die Gedenkstätte eine Abteilung der Behörde für Kultur und Medien. Damit stellt sie bundesweit einen Sonderfall dar. Von den acht vom Bund geförderten vergleichbaren Einrichtungen sind alle anderen als Stiftungen organisiert. Als einzige Hamburger Kultureinrichtung wird die Gedenkstätte vom Bund mit 827 000 Euro institutionell gefördert. Von der Stadt bekommt sie zudem eine Förderung in Höhe von 2,3 Millionen Euro.

Im KZ Neuengamme und seinen Außenlagern waren zwischen Dezember 1938 und Mai 1945 mehr als 100 000 Menschen als Häftlinge registriert worden. Durch die bewusst herbeigeführten schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen kamen nach Angaben der Gedenkstätte mindestens 42 900 Menschen ums Leben. Bis 2003 existierte auf dem Gelände noch ein Gefängnis. Ein erstes Mahnmal wurde 1965 errichtet, das später durch ein Dokumentenhaus ergänzt wurde. Erst zum 60. Jahrestag der Befreiung wurde im Mai 2005 die neue Gedenkstätte eröffnet.