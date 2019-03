Ausstellung zum Alten Elbtunnel gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine Ausstellung zur Geschichte des Alten Elbtunnels hat am Freitag im Hamburger Rathaus begonnen. Anlass ist die Wiedereröffnung der Oströhre des Tunnels, wie der Hamburger Senat mitteilte. In der Ausstellung werden Bilder, Hintergründe und Informationen zum Bau gezeigt - von den ersten Ideen einer Elbquerung im Jahr 1882 bis hin zu den Kriegsjahren und dem heutigen Stand. Das Konzept stamme vom Wirtschaftshistoriker Daniel Frahm, der von der Hamburg Port Authority (HPA) beauftragt worden sei. Die Ausstellung wird zwei Wochen lang im Hamburger Rathaus zu sehen sein. Von Ende April bis Ende Mai zieht sie in die sanierte Oströhre des Tunnels um. Denn für den 26. April ist die Eröffnung der Oströhre durch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) geplant.