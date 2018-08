Zehn Jahre Point Alpha Stiftung: Festakt in unruhigen Zeiten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rasdorf (dpa) - Die Point Alpha Stiftung feiert heute ihr zehnjähriges Bestehen in der Grenzgedenkstätte im osthessischen Rasdorf. Nach einem ökumenischen Gottesdienst und einer Führung durch die Ausstellung "Every Day Life" zum deutsch-amerikanischen Alltag beginnt um 14.00 Uhr der Festakt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Thüringer Amtskollege Bode Ramelow (Linke) wollen sich bei einer Podiumsdiskussion austauschen. Es geht um eine Bilanz zum Stiftungsbestehen und einen Blick in die Zukunft des Lern- und Erinnerungsortes an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze.

Point Alpha ist der Name eines früheren Beobachtungspostens der US-Armee an der Grenze zum thüringischen Geisa. Am sogenannten Eisernen Vorhang standen sich zu DDR-Zeiten während des Kalten Krieges die Militärblöcke von Ost und West gegenüber.

Zuletzt wurde die Stiftung von Personalquerelen erschüttert. Direktorin Ricarda Steinbach gab im Juni nach internen Differenzen ohne Angaben von Gründen ihr Amt auf. Danach traten auch einige Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats zurück. Die Stiftungsaufsicht in Thüringen wurde für eine Überprüfung eingeschaltet. Dabei geht es unter anderem darum, ob der Stiftungszweck eingehalten wird und die Arbeit der Stiftungsgremien ordnungsgemäß erfolgt. Die Länder Thüringen und Hessen sind mit jeweils vier Millionen Euro die größten Stifter von Point Alpha.