Kuratorium Deutsche Einheit: Ostbeauftragter im Vorsitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Geisa/Rasdorf (dpa) - Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), ist neuer Vorsitzender des Kuratoriums Deutsche Einheit. Hirte übernahm das Amt nach Mitteilung seines Büros am Samstag. "Auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution hat die Beschäftigung mit der deutschen Einheit nichts an Aktualität eingebüßt", erklärte der aus Thüringen stammende Politiker. Das Kuratorium vergibt den Point-Alpha-Preis für Verdienste um die Einheit Deutschlands und Europas. In diesem Jahr wird der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, ausgezeichnet. Hirte tritt als Vorsitzender die Nachfolge von Christian Carius (CDU), dem ehemaligen thüringischen Landtagspräsidenten, an.