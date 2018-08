Günther und Prien beeindruckt vom Auschwitz-Besuch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Donnerstag die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau in Polen besucht. Er besichtigte dort das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis und nahm an einer interreligiösen Gedenkfeier zusammen mit jungen Juden und Muslimen teil. Danach zeigte er sich ebenso beeindruckt wie Bildungsministerin Karin Prien. (CDU). Auch der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nahm an dem Besuch teil.

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland und die Union progressiver Juden in Deutschland hatten in Auschwitz für mehrere Tage 25 junge Juden und Muslime auch aus Schleswig-Holstein zusammengebracht. Beide Verbände streben mit dem Projekt ein besseres Verständnis zwischen Geflüchteten aus der Kriegsregion in Syrien und der jüdischen Gemeinschaft an.

Er werde diesen Tag nie vergessen, sagte Günther. "Ich halte es für wichtig, dass sich jeder einmal eine solche Gedenkstätte ansieht, um zu sehen, welche Auswüchse Rassismus nehmen kann." Es sei ein sehr gutes Zeichen, dass Juden, Muslime und Christen diesen Tag gemeinsam begangen haben und auch über die Geschehnisse reden konnten. "Ich glaube, dass dies zu einem besseren Miteinander und zu mehr Toleranz führen wird."

Prien würdigte die Bemühungen der Teilnehmer, einander zu verstehen. "Man spürt hier in Auschwitz, was es bedeutet, wenn man von einem Menschheitsverbrechen und von Zivilisationsbruch spricht", sagte Prien. Sie sprach von einem der bewegendsten Momente in ihrem Erwachsenenleben.