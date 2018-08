Günther fährt nach Auschwitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) besucht heute die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau in Polen. Günther wird dort das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis besichtigen und an einer interreligiösen Gedenkfeier zusammen mit jungen Juden und Muslimen teilnehmen. Mit dabei sind auch der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland und die Union progressiver Juden in Deutschland haben in Auschwitz für mehrere Tage 25 junge Juden und Muslime zusammengebracht. Darunter sind auch junge Mitglieder liberaler jüdischer Gemeinden aus Schleswig-Holstein. "Das Miteinander von Juden und Muslimen in Deutschland muss gelingen", formulierten als Hoffnung die Vorsitzenden der beiden genannten Dachverbände, Aiman A. Mazyek und Rabbiner Walter Homolka.