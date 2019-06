"Ihre Stimme wird bleiben": Erinnerung an Anne Frank

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einer zentralen Gedenkfeier in der Frankfurter Paulskirche ist am Mittwoch an den 90. Geburtstag von Anne Frank erinnert worden. Anne Franks Tagebuch bringe Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt "wie kaum ein anderes Buch" dazu, sich mit dem Menschheitsverbrechen des Holocaust auseinander zu setzen, betonte Michelle Müntefering (SPD), Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt. "Anne Frank teilt ihre Erfahrungen mit Diskriminierung, Entrechtung, Ausgrenzung, Verfolgung. Sie beschreibt die Todesangst, die sie immer wieder im Versteck erfährt." Sie gebe den sechs Millionen Opfern der Schoah "ein Gesicht, eine Identität, eine Lebensgeschichte." Ihre Stimme werde bleiben.

Angesichts aktueller Fälle von Antisemitismus, Angriffen auf Juden und Versuchen von Relativierung der nationalsozialistischen Verbrechen betonte Müntefering zudem: "Jeder antisemitische Akt ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft und das Wertefundament unserer freiheitlichen Demokratie."

Auf der Veranstaltung sollten unter anderem Unesco-Generalsekretärin Audrey Azoulay und die ungarische Philosophin und Holocaust-Überlebende Agnes Heller sprechen, die wie Anne Frank im Jahr 1929 geboren wurde.

Anne Frank, deren im Versteck der jüdischen Familie in Amsterdam geschriebenes Tagebuch in mehr 70 Sprachen übersetzt wurde, wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt geboren. Sie starb vermutlich im Februar 1945 im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen.