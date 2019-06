Festakt in Paulskirche zur Erinnerung an Anne Frank

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem Festakt in der Frankfurter Paulskirche wird am heutigen Mittwoch (16.00 Uhr) an den 90. Geburtstag von Anne Frank erinnert. Auf der Veranstaltung sprechen unter anderem Unesco-Generalsekretärin Audrey Azoulay und die ungarische Philosophin und Holocaust-Überlebende Agnes Heller, die wie Anne Frank im Jahr 1929 geboren wurde. Auch mit einer eintägigen Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt, Führungen durch die Westend-Synagoge und Schulveranstaltungen wird an das Schicksal des Mädchens erinnert, das im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb.

Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 als zweite Tochter einer säkularen jüdischen Familie in Frankfurt geboren. Angesichts der Verschlechterung der Situation von Juden im nationalsozialistischen Deutschland entschloss sich die Familie zur Emigration in die Niederlande. Als auch in Amsterdam Juden unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg immer stärker verfolgt wurden, tauchte die Familie in einem Versteck unter.

Anne Franks im Versteck verfasstes Tagebuch wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in mehr als 70 Sprachen übersetzt und ist Teil des Weltdokumentenerbes der Kulturorganisation der Vereinten Nationen.