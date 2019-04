Peter Wurschi: Beratungen für SED-Opfer werden komplexer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Peter Wurschi, will eine neue Studie zur sozialen Lage von SED-Opfern im Freistaat erarbeiten lassen. Er werbe bei den Landtagsabgeordneten dafür, dass dafür 150 000 Euro in den Landeshaushalt 2020 eingestellt werden, sagte Wurschi am Donnerstag in Erfurt bei der Vorstellung des aktuellen Tätigkeitsberichts der Behörde. Die letzte Studie dieser Art sei etwa zehn Jahre alt. Aus der Beratungspraxis wisse er, dass die soziale Lage der Betroffenen sehr unterschiedlich sei. Um diese gefühlte Realität mit Fakten zu unterlegen, brauche man einen neuen Bericht.

Gleichzeitig wäre eine neue Untersuchung auch eine Möglichkeit, genauer zu überprüfen, inwieweit die staatlichen Zahlungen der vergangenen Jahre dazu geführt hätten, dass SED-Opfer sich ernst genommen fühlten, sagte Wurschi. Die Beratungen zeigten, dass eine Opferrente für das Selbstbild der Menschen positiv sei.

Der aktuelle Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten umfasst die Jahre 2017 und 2018. Nach Angaben Wurschis gibt es pro Jahr etwa 800 Beratungskontakte seiner Behörde mit Menschen aus dem Freistaat. Dabei zeichne sich ab, dass manche Beratungen immer komplexer würden. Das habe damit zu tun, dass viele Menschen, die in der DDR Traumatisches erlebt hätten, nun in Rente gingen. "Da hat man noch mal eine andere Perspektive auf sein Leben", sagte Wurschi. Wenn solche Menschen nun ihre Biografien bilanzierten, tauche bei manchen die Frage auf, was aus ihnen noch alles hätte werden können, wenn sie unter der SED-Diktatur nicht benachteiligt worden wären.

Zudem betonte der Politikwissenschaftler, aus seiner Sicht müsse die Beratung von SED-Opfern in Zukunft noch um weitere Angebote ergänzt werden. In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, dass Menschen traumatische DDR-Erlebnisse im Kreis von Selbsthilfegruppen gut verarbeiten könnten.