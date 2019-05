Holter: Opfer der DDR-Heimerziehung werden unterstützt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Opfer der DDR-Heimerziehung können auch zukünftig auf Hilfe durch das Land Thüringen hoffen. "Die vielen Gespräche mit früheren DDR-Heimkindern haben gezeigt, dass der Unterstützungsbedarf fortbesteht", sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) im Vorfeld einer Tagung zum Fonds Heimerziehung im Landtag am Mittwoch. Demnach ist geplant, eine Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige DDR-Heimkinder in Erfurt bis Ende 2020 weiter zu betreiben.

Der "Fonds Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990" war 2012 gestartet. In der DDR waren nach Schätzungen bis zu 500 000 Kinder in Heimen untergebracht, in Thüringen etwa 80 000 Kinder. Viele von ihnen erlebten Prügel, Drangsalierungen und Misshandlungen. Bis 2014 konnten Opfer einen Antrag auf finanzielle Entschädigungen stellen. Ende 2018 hatte der Fonds seine Arbeit eingestellt. Mit dem Geld wurden unter anderem Rentenersatzleistungen, Kuren, Therapien oder Zahnersatz finanziert.