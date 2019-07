Birgit Diezel würdigt Widerstand gegen Nationalsozialismus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - 75 Jahre nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler hat Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Diezel den Einsatz der Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus gewürdigt. "In den dunkelsten Stunden unserer Geschichte waren es die Widerstandskämpfer ganz unterschiedlicher Herkunft und politischer Überzeugung, die ihr Leben wagten und opferten, um Deutschland und Europa vom nationalsozialistischen Unrechtsregime zu befreien", erklärte die CDU-Politikerin am Freitag in Erfurt. Dass sie eine kleine Minderheit waren und ihnen der Erfolg versagt geblieben sei, gehöre zur Tragik der deutschen Geschichte.

Am 20. Juli 1944 hatte Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten. Der Umsturzversuch deutscher Offiziere scheiterte, der Diktator überlebte leicht verletzt. Stauffenberg und seine Mitverschwörer wurden hingerichtet, insgesamt fielen rund 200 Mitverschwörer der Nazi-Justiz zum Opfer. In einer dem Attentat folgenden Verhaftungswelle wurden mehr als 700 Menschen im August 1944 auch in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar verschleppt, wie aus Angaben auf der Internetseite der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora hervorgeht.