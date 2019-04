Beauftragter will soziale Lage von SED-Opfern untersuchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Peter Wurschi, will einen neuen Bericht zur sozialen Lage von SED-Opfern erarbeiten lassen. Er werbe bei den Landtagsabgeordneten dafür, dass sie dafür 150 000 Euro in den Landeshaushalt 2020 einstellen, sagte Wurschi am Donnerstag in Erfurt bei der Vorstellung des aktuellen Tätigkeitsberichts seiner Behörde.

Die neue Studie soll ihm zufolge im nächsten Jahr entstehen. Der letzte Bericht dieser Art sei etwa zehn Jahre alt. Aus der Beratungspraxis wisse er, dass die soziale Lage Betroffener sehr unterschiedlich sei.

Der aktuelle Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten umfasst die Jahre 2017 und 2018. Darin legt Wurschis Behörde Rechenschaft über ihre Arbeit in einer Zeit ab, als Christian Dietrich noch Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur war. Wurschi hatte sein Amt im November 2018 angetreten. Ihm zufolge verbucht die Behörde pro Jahr etwa 800 Beratungsgespräche mit Bürgern.