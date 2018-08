Gedenken an Selbstverbrennung von Pfarrer Brüsewitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zeitz (dpa/sa) - Mit einem stillen Gedenken soll am Samstag (08.30 Uhr) in Zeitz an die Selbstverbrennung des Pfarrers Oskar Brüsewitz (1929-1976) in der DDR erinnert werden. Der evangelische Theologe hatte sich auf den Tag genau vor 42 Jahren vor der Michaeliskirche in der Kleinstadt mit Benzin übergossen und seinen Talar angezündet - aus Protest gegen das DDR-Regime. Er starb mehrere Tage später an seinen schweren Verletzungen. Die Tat sorgte weltweit für Entsetzen und Aufsehen. An der Stelle befindet sich eine Stele zum Gedenken an den evangelischen Theologen.