Dresden feiert Fürstenhochzeitsjubiläum

Moritzburg (dpa) - Mit einem großen Spektakel feiert Dresden im Sommer ein Jahrhundertereignis sächsischer Geschichte. Zum 300. Jubiläum der Hochzeit des sächsischen Kurprinzen Friedrich August II. mit Kaisertochter Maria Josepha von Österreich plant die städtische Marketinggesellschaft unter dem Motto "Lustgondeln anno 1719" auch eine Wasserparade. "Sie steht bestens für die Themen Barock und Lebensfreude", sagte Geschäftsführer Jürgen Amann. Am 25. August sollen mehrere Nachbauten der dameligen Schiffe von Pirna nach Dresden auf der Elbe schippern, so wie 1719 beim Einzug des Brautpaares einen Tag nach der Trauung in Wien. Vorneweg wird die Pfauengondel von Jens Friebel fahren. "Mit Sondergenehmigung", sagt der 54-Jährige vom Verein Sächsische Prunkgondeln.