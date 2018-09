Direkt aus dem dpa-Newskanal

Demmin (dpa/mv) - Das Schicksal sogenannter Russenkinder ist in Mecklenburg-Vorpommern auch mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges kaum erforscht. "Für solche Untersuchungen steht bisher kein Geld zur Verfügung", sagte der Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Stralsund, Philipp Kuwert, der Deutschen Presse-Agentur in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte).

Schätzungen zufolge betrifft das in Ostdeutschland rund 100 000 Menschen. Sie wurden bei Vergewaltigungen am Kriegsende oder auch in Liebe - beispielsweise mit sowjetischen Zwangsarbeitern - gezeugt.

Der Traumaforscher lobte die Arbeit der Gruppe "Distelblüten", in der sich Betroffene organisieren und die am Donnerstagabend ihre Arbeit in Demmin vorstellte. In der Gruppe haben sich über eine Studie der Universität Leipzig etwa 30 Frauen und Männer gefunden, die anderen Mut machen wollen, ihr jahrzehntelanges Schweigen zu brechen.