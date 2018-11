Neue Website zu Novemberpogromen im Norden vor 80 Jahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - Es waren die schlimmsten Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung seit dem Mittelalter: In den Tagen um den 9. November 1938 wurden jüdische Männer verhaftet, Wohnungen verwüstet und Synagogen in Brand gesetzt - auch auf dem Gebiet der heutigen Länder Niedersachsen und Bremen. Auf der neuen Website www.pogrome1938-niedersachsen.de sind Informationen zu den Geschehnissen vor 80 Jahren in mehr als 50 Orten im Norden abrufbar. An die von den Nazis als "Reichskristallnacht" verharmlosten antisemitischen Novemberpogrome wird mit zum Teil bisher noch nie veröffentlichten Fotos und Dokumenten erinnert.

"Zwar wurden die Pogrome reichsweit zentral gesteuert", sagte der Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Jens-Christian Wagner, am Freitag in Celle. "Doch das Ausmaß der Brutalität vor Ort war das Ergebnis des Handelns und Entscheidens lokaler Akteure." Landtagspräsidentin Gabriele Andretta betonte: "Die Webseite fordert gerade Jugendliche dazu auf, sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus in ihrer Region zu beschäftigen und selber zu forschen."

Die Website wurde von der Stiftung in Zusammenarbeit mit Geschichtsstudenten der Leibniz Universität Hannover sowie zahlreichen Gedenkstätten, Initiativen und Einzelpersonen erarbeitet.