Jugend in Bremen erinnert sich an die Pogromnacht

Bremen (dpa/lni) - In der Nacht zum 10. November 1938 brannten auch in Bremen Synagogen und jüdische Geschäfte - 80 Jahre danach erinnern Jugendliche in der Hansestadt an die Ereignisse von damals. Hunderte Mädchen und Jungen treffen sich dazu am Donnerstagabend im Bremer Rathaus zur "Nacht der Jugend". "Was geht mich das an?" lautet das Motto der Veranstaltung.

Theater- und Musikgruppen, Schulklassen und Vereine stellen das Programm zusammen, als einer der Ehrengäste wird der 91-jährige Zeitzeuge Kurt Nelhiebel erwartet. "Die 'Nacht der Jugend' ermutigt dazu, sich einzumischen, die Zukunft mitzugestalten und für ein kreatives, weltoffenes Bremen einzutreten", sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD).