Bremen erinnert an Opfer der Gladbecker Geiselnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Rund 30 Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama richtet Bremen heute einen Erinnerungsort für die drei Todesopfer ein. Auf ihrer mehrtägigen Irrfahrt im August 1988 hatten die Geiselnehmer Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner auch einen Bus im Bremer Stadtteil Huckelriede gekapert.

Ein Gedenkstein an der Haltestelle erinnert an die getöteten Businsassen Silke Bischoff und Emanuele di Giorgio sowie an den Polizisten Ingo Hagen, der bei einem Verkehrsunfall umkam. An der Einweihung nehmen Bremens Bürgermeister Carsten Sieling und Parlamentspräsidentin Antje Grotheer (beide SPD) teil.