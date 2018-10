Ermittlungen gegen mutmaßlichen NS-Verbrecher eingestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen NS-Kriegsverbrecher eingestellt. "Der Beschuldigte ist vom Amtsarzt aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes und fortgeschrittenen Alters als dauerhaft verhandlungsunfähig erklärt worden", sagte Behördensprecherin Julia Meyer der Deutschen Presse-Agentur.

Gegen den 96-Jährigen aus dem Harz lag ein Anfangsverdacht wegen der Beihilfe zum Mord vor. Der heute in einem Altenheim lebende Mann soll als Mitglied der Waffen-SS an einem Massenmord an mehr als 33 700 Juden in der Schlucht von Babi Jar in der Ukraine im September 1941 beteiligt gewesen sein.

Bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle ist ein Verfahren gegen einen Mann aus Georgsmarienhütte, Jahrgang 1923, hingegen weiterhin möglich. Er ist laut Gutachten einschränkt verhandlungsfähig. Die Zuständigkeit für die Ermittlungen ergibt sich bei Taten im Ausland nach dem Wohnort des Verdächtigen.