Weniger Besucher als erwartet bei Einheitsfeier

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin ist auf geringeres Interesse gestoßen als erwartet. Von Montag bis Mittwoch kamen rund 600 000 Besucher, teilten die Veranstalter wenige Stunden vor dem Abschluss des Festes mit. Zunächst hatte der Berliner Senat mit mehr als einer Million Gästen gerechnet. Am Montag und Dienstag besuchten bei nasskaltem, regnerischem Wetter nach Angaben der Veranstalter jedoch zusammen nur 100 000 Menschen die Festmeile, auf der es Konzerte, Diskussionsrunden, Informationsangebote, Essen und Trinken gab. Am Feiertag am Mittwoch, an dem sich schließlich auch die Sonne zeigte, waren es demnach 500 000.