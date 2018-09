Steinmeier würdigt einstigen Berliner OB Reuter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Mut des ehemaligen Berliner Oberbürgermeisters Ernst Reuter (SPD) zur Demokratie gewürdigt. Er habe mit seiner flammenden Rede 1948 - mitten in der sowjetischen Blockade der drei Westsektoren Berlins - an die Völker der Welt appelliert, die Deutschen nicht aufzugeben, sagte Steinmeier am Sonntag bei einer Feierstunde zu Ehren Reuters in Berlin laut Redemanuskript. "Was er sagte, war mutig! Nur drei Jahre nach Kriegsende forderte ein deutscher Politiker die Weltgemeinschaft auf, die Berliner, mehr noch die Deutschen nicht preiszugeben, sich an ihre Seite zu stellen, ihre Freiheit zu verteidigen", sagte Steinmeier.

Reuter habe sich nach der Spaltung Deutschlands für die Gründung eines eigenen westdeutschen Staates ausgesprochen. Er habe sich damit gegen engste Weggefährten gestellt. "Es war sein Mut, der den Unterschied machte: Ernst Reuters Mut zur Demokratie. Damit war er einer der wichtigsten Wegbereiter des Grundgesetzes", betonte der Bundespräsident.

Mit seiner Ansprache am 9. September 1948 erlangte Reuter Weltruhm. Besonders in Erinnerung bleiben seine Sätze "Ihr Völker der Welt. (...) Schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft und nicht preisgeben könnt!"