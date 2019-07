"Rollendes Klassenzimmer": Radtour stoppt in Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Von Heilbronn bis nach Berlin: Auf den Spuren der deutschen Geschichte will eine Schulklasse aus Baden-Württemberg am Donnerstag mit ihren Rädern einen Zwischenstopp in Leipzig einlegen. Das "rollende Klassenzimmer" war am 20. Juli in Leingarten bei Heilbronn zu einer Radtour nach Berlin aufgebrochen. Innerhalb von zwölf Tagen wollen die knapp 40 Schüler gemeinsam mit mehreren Erwachsenen entlang geschichtsträchtiger Orte bis in die Hauptstadt radeln. Anlass ist der 30. Jahrestag des Mauerfalls. In Leipzig stoppen die Mädchen und Jungen am Neuen Rathaus. Zudem wollen sie die Nikolaikirche besuchen.