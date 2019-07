Open-Air-Ausstellung zur friedlichen Revolution in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Direkt an der einstigen Berliner Mauer erinnert jetzt eine Ausstellung unter freiem Himmel an die friedliche Revolution vor 30 Jahren. Die Schau vor dem Abgeordnetenhaus wird am Mittwoch (10.00 Uhr) eröffnet. Auf 20 Tafeln werden mehr als 100 Fotos und Dokumente sowie Texte präsentiert.

Ins Blickfeld gerückt werden dabei die Fluchten von DDR-Bürgern im Sommer 1989, die Massenproteste im Herbst, die schließlich zum Mauerfall am 9. November 1989 führten. Berichtet werde auch von deutsch-deutscher Solidarität, teilte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mit.

Die Stiftung organisierte die Open-Air-Ausstellung gemeinsam mit dem Ost-Beauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte. Die Schau mit dem Titel "Von der Friedlichen Revolution zur deutschen Einheit" wird vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, eröffnet und ist bis Mitte September zu sehen.

Dann plant das Abgeordnetenhaus im Hinblick auf den 30. Jahrestag des Mauerfalls eine weitere Ausstellung mit Mauerbildern. Ein Sprecher Wielands rief alle Berliner auf, dafür Fotos zur Verfügung zu stellen, da die Schau nicht nur Archivmaterial umfassen soll. Einzige Bedingung: Auf den Privatfotos muss das heutige Abgeordnetenhaus oder seine Umgebung zu sehen sein. Es stand damals direkt an der Mauer im Ostteil der Stadt gegenüber dem Gropius-Bau im Westteil.

Wer solche Fotos besitzt, kann sich an das Referat für Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments unter 030 2325-1062 wenden.