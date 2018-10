Feiern und diskutieren: Einheitsfest in Berlin geht weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Vor dem Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch werden in Berlin schon heute Zehntausende Besucher bei einem Bürgerfest am Brandenburger Tor erwartet. Auf Bühnen vor dem Wahrzeichen und im Tiergarten treten Soul-, Rock- und Popsänger auf. In Zelten wird unterdessen diskutiert: über die SED-Diktatur, die Mauer und die friedliche Revolution sowie über Rechtsextremismus im vereinten Deutschland.

Das dreitägige Fest läuft seit Montag und erreicht am Mittwoch seinen Höhepunkt. Dann feiert die gesamte Staatsspitze in Berlin die deutsche Wiedervereinigung vor 28 Jahren.

Berlin stellt mit seinem Regierungschef Michael Müller (SPD) momentan den Präsidenten des Bundesrats und richtet die Feiern deshalb in diesem Jahr aus. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit mehr als einer Million Besuchern.