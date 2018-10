Bundesratspräsident: Einheitsjubiläum auch Tag der Mahnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Bundesratspräsident Michael Müller (SPD) sieht im Einheitsjubiläum sowohl einen Tag der Freude als auch einen Tag der Mahnung. "Es ist ein fröhlicher Tag, der uns aber auch gerade in diesen Zeiten mahnt, für unsere Demokratie einzustehen und zu kämpfen", erklärte Berlins Regierender Bürgermeister am Mittwoch via Facebook. "Jeder und jeden Tag. Gegen Ausgrenzung, gegen Hass für ein offenes und tolerantes Land." In diesem Jahr richtet Berlin die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus.