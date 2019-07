Berliner Abgeordnetenhaus erinnert an Mauerfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Berliner Abgeordnetenhaus erinnert in den kommenden Monaten mit mehreren Veranstaltungen an den Mauerfall am 9. November vor 30 Jahren. Höhepunkt ist ein gemeinsamer Festakt mit dem Senat am 8. November, wie Parlamentspräsident Ralf Wieland am Mittwoch mitteilte. Die Festrede im Plenarsaal soll die Präsidentin der ersten freigewählten DDR-Volkskammer, Sabine Bergmann-Pohl, halten. Vier Tage zuvor erinnern Zeitzeugen wie die frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Akten, Marianne Birthler, an die große Demonstration auf dem Alexanderplatz am 4. November 1989. Damals forderten Hunderttausende Freiheit und Demokratie.