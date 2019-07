Panorama Museum knackt Drei-Millionen-Marke bei Besuchern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Frankenhausen (dpa) - In den rund 30 Jahren seit seiner Eröffnung haben nun drei Millionen Gäste das Panorama Museum in Bad Frankenhausen besucht. Die Marke sei am Donnerstag geknackt worden, sagte Silke Krage, die Leiterin des Museumsmanagements. Als dreimillionste Besucherin bekam Maren Mechthild Meyer-Wünsch aus Hannover unter anderem den Eintritt und Museumkataloge geschenkt.

Das Kernstück des Museums ist das riesige Bauernkriegspanorama, das der Leipziger Maler Werner Tübke 1987 beendete. Das 14 mal 123 Meter große Rundgemälde hatte die DDR-Regierung 1976 zum 500. Geburtstag des Theologen und Reformators Thomas Müntzer (1489-1525) in Auftrag gegeben. Es sollte an die Bauernaufstände in Deutschland vor damals 450 Jahren erinnern, die Müntzer anführte. Das Museum steht auf dem Schlachtenberg, wo die aufständischen Bauern einst gegen fürstliche Heere kämpften. Das Museum selbst eröffnete 1989.