Drei Millionen Besucher sehen Tübkes Bauernkriegspanorama

Bad Frankenhausen (dpa) - In den rund 30 Jahren seit seiner Eröffnung haben nun drei Millionen Gäste das Panorama Museum in Bad Frankenhausen besucht. Die Marke sei am Donnerstag geknackt worden, sagte Silke Krage, die Leiterin des Museumsmanagements. Als dreimillionste Besucherin bekam Maren Mechthild Meyer-Wünsch aus Hannover unter anderem den Eintritt und Museumkataloge geschenkt.

Das Kernstück des Museums ist das riesige Bauernkriegspanorama, das der Leipziger Maler Werner Tübke 1987 fertig stellte. Das 14 mal 123 Meter große Rundgemälde hatte die DDR-Regierung 1976 zum 500. Geburtstag des Theologen und Reformators Thomas Müntzer (1489-1525) in Auftrag gegeben. Es sollte an die Bauernaufstände in Deutschland vor damals 450 Jahren erinnern, die Müntzer anführte. Tübke lieferte dann aber ein geschichtsträchtiges Werk im Stil alter Meister, das von Sündenfall, Weltuntergang und Erneuerung erzählt.

Das Museum steht auf dem Schlachtenberg, wo die aufständischen Bauern einst gegen fürstliche Heere kämpften. Es eröffnete 1989. "Im Durchschnitt besuchten uns seitdem jährlich 100 000 Gäste - nicht schlecht für ein Museum fernab der großen Kulturstraßen, die etwa nach Weimar führen", sagte Krage.

Das sei aber eine rechnerische Größe. Tatsächlich seien 1990 auf Grund des Mauerfalls 170 000 Besucher gezählt worden. "Wir sind grenznah gelegen, viele Besucher kamen etwa aus dem Westharz und kamen vom Kyffhäuser zu uns." In den 90er Jahren bewegten sich die Besucherzahlen bei jährlich 110 000. Seit dem Tod Tübkes (1929-20049 gingen die Zahlen merklich zurück, pendelten sich aber bei stabilen 70 000 bis 75 000 pro Jahr ein, sagte Krage.

Das 30-jährige Bestehen feiert das Museum nicht am eigentlichen Eröffnungsdatum, sondern beim Museumsfest im Oktober. Dafür sei etwa ein großes Kinderprogramm mit Laternenumzug, Live-Musik und Führungen geplant, so Krage. Auch eine Sonderausstellung, die nur an diesem Tag zu sehen sein wird, sei angedacht.

Tübke wäre am 30. Juli 90 Jahre alt geworden. Aktuell zeigt das Museum eine Sonderschau mit Werken, die unter anderem auf seinen Reisen durch die Sowjetunion entstanden.