Bundeskanzlerin besucht Junior Uni in Wuppertal

Wuppertal (dpa/lnw) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht heute die Junior Uni in Wuppertal. Die ganzjährig geöffnete, privat finanzierte Lehr- und Forschungseinrichtung bietet altersgerechte Kurse für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen vier und 20 Jahren an. Dabei geht es unter anderem um Technik, Architektur und Geisteswissenschaften. Mehrere Junior-Studenten werden Merkel Experimente vorführen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) begleitet die Kanzlerin.

Der rund einstündige Besuch von Merkel geht auf eine Einladung der bislang bundesweit einmaligen Einrichtung vor zwei Jahren zurück. In der Zusage schrieb das Kanzleramt, Merkel wolle ein Zeichen ihrer Anerkennung für die Arbeit außerschulischer Bildungsinitiativen setzen. Anschließend diskutiert die CDU-Politikerin mit Wuppertaler Bürgern über das Thema "70 Jahre Grundgesetz".

Die Einrichtung sitzt in einem bunten Gebäude mitten in der Stadt. Das erklärte Ziel ist es, jungen Menschen die bestmögliche Bildung zu ermöglichen. Sie sollen damit für den Einstieg in Ausbildung und Studium gestärkt werden. Seit der Gründung vor elf Jahren haben nach Angaben der Uni Zehntausende Kinder und Jugendliche die Kurse besucht.