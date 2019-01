Minister Thümler besucht Gravitationswellen-Detektor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sarstedt (dpa/lni) - Er ist ein hochempfindliches Messgerät und hat zum spektakulären Nachweis von Gravitationswellen beigetragen: In Ruthe bei Sarstedt südlich von Hannover steht der deutsch-britische Detektor GEO600. Forscher der Leibniz Universität Hannover und der Max-Planck-Gesellschaft entwickeln und testen dort Laser-Technik, die in der Vergangenheit auch schon in weit größere Ligo-Observatorien in den USA eingebaut wurden. Dort gelang Wissenschaftlern Anfang 2016 erstmals der direkte Nachweis der von Albert Einstein vorhergesagten Gravitationswellen - die Entdeckung wurde 2017 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) besuchte am Dienstag den GEO600-Detektor und ließ sich vom Leiter des Max-Planck-Instituts, Karsten Danzmann, über das Gelände führen.