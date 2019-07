Deutsche Forschungsgemeinschaft: Becker erste Präsidentin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bekommt erstmals eine Präsidentin. Die Biochemikerin und Medizinerin Prof. Katja Becker von der Justus-Liebig-Universität Gießen wurde am Mittwoch von der Mitgliederversammlung in Rostock gewählt, wie die DFG berichtete. Die 54-Jährige ist seit 2014 DFG-Vizepräsidentin und tritt ihr neues Amt am 1. Januar 2020 für zunächst vier Jahre an. Sie folgt damit auf den germanistischen Mediävisten Prof. Peter Strohschneider, der seit 2013 DFG-Präsident ist und nach zwei Amtsperioden turnusmäßig ausscheidet. Die DFG ist eigenen Angaben zufolge die größte Forschungsförderorganisation und zentrale Selbstverwaltungseinrichtung für die Wissenschaft in Deutschland.