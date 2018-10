Erfindermesse startet in Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Tüftler und Erfinder stellen von Donnerstag (9.30 Uhr) an in Nürnberg ihre Neuentwicklungen vor. Die Vermarktung neuer Produkte steht bei der Erfindermesse Iena noch bis zum Sonntag im Mittelpunkt. Die Messe feiert heuer ihr 70-jähriges Bestehen. Rund 30 000 Erfindungen wurden im Laufe der Jahre bereits auf der internationalen Fachmesse "Ideen - Erfindungen - Neuheiten" vorgestellt, wie die Veranstalter mitteilten. In diesem Jahr sind etwa 800 Erfindungen aus aller Welt dabei. Partnerland ist der Iran, aus dem vor allem viele Neuheiten für die Medizin kämen.

Auf der Iena wurden laut der Messe schon zahlreiche Produktneuheiten erstmals gezeigt, die später für viele Menschen Alltag wurden - wie etwa der Rollkoffer, das erste Tastentelefon oder die aufrollbare Hundeleine. Die Messe ist an den ersten beiden Tagen nur für Fachbesucher geöffnet, am Wochenende kann sich dann auch die breite Öffentlichkeit die Erfindungen ansehen.