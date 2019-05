Naturschützer wollen Gründe für Insekten-Schwund erforschen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster/Berlin (dpa/lno) - Die Umweltorganisation Nabu will dem Insekten-Schwund mit einem Forschungsprojekt auf die Spur kommen. Gemeinsam mit Projektpartnern sollen in den nächsten vier Jahren bundesweit in 21 repräsentativen Gebieten mit standardisierten Monitoring-Methoden Insektenpopulationen erfasst werden. Unter anderem soll die Artenvielfalt von Fluginsekten in regelmäßigen Abständen erfasst und wissenschaftlich ausgewertet werden. Um den Rückgang der biologischen Vielfalt aufzuhalten und in einen positiven Trend umzukehren, seien bessere Datengrundlagen erforderlich, die mehr Arten - auch in geschützten Gebieten - erfassen, wie Nabu-Landesgeschäftsführer Ingo Ludwichowski am Montag mitteilte.

"Dieses Insekten-Monitoring wird die bislang umfangreichsten Daten für das Vorkommen von fliegenden Insektenarten in den ausgewählten Schutzgebieten in Deutschland generieren", erklärte Projektleiterin Prof. Gerlind Lehmann. Dabei sollen die Insekten gezählt sowie mit genetischen Methoden eine vollständige Artenliste erstellt werden. Gleichzeitig soll unter anderem auch Zustand und Diversität der Pflanzengemeinschaften erfasst werden - Faktoren, die vermutlich Einfluss auf die Insektendiversität haben.

Hintergrund ist, dass es für viele Insektenarten in Deutschland keine Daten zur Gefährdung gibt. Von den anderen seien 40 Prozent in den Roten Listen als bedroht eingestuft. Das Bundesforschungsministerium finanziere das Projekt mit 4,2 Millionen Euro. Projektträger ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Insgesamt beteiligen sich acht Partner-Institutionen.