Projekte für Deutschen Zukunftspreis nominiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der Entscheidung für den Deutschen Zukunftspreis 2018 geht in die Endrunde: Die drei für die Auszeichnung nominierten Teams stellen heute im Deutschen Museum in München ihre Projekte vor. Eines von ihnen wird Ende November in Berlin den Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation bekommen. Vertreter der Teams kommen in diesem Jahr aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Es geht um eine technische Innovation, die Maschinen leistungsfähiger machen soll, um bessere Therapien für immungeschwächte Menschen und um eine Kraftstofftechnik für umweltfreundliche Mobilität.

Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250 000 Euro dotiert und gehört zu den bedeutendsten Wissenschaftspreisen in Deutschland. Schon die Nominierung gilt als Auszeichnung. Voraussetzung ist nicht nur die Innovation, sondern das Produkt muss bereits zur Marktfähigkeit entwickelt sein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht den Preis am 28. November.

Im vergangenen Jahr war ein Forscherteam geehrt worden, das einen feinfühligen Roboter entwickelt hatte - der zum Assistenten des Menschen werden soll, in der Industrie, aber zum Beispiel auch in der Pflege.