Kreativpreis: Elf Projeke, 35 000 Euro Preisgelder

Magdeburg (dpa/sa) - Luftalgenzucht, Handwerker-App, Tanzrollator: Elf Projekte aus Sachsen-Anhalt sind wegen ihrer herausragenden Kreativität in die Finalrunde des "Bestform"-Awards eingezogen. Bei dem zum vierten Mal ausgelobten Landeswettwettbewerb werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 35 000 Euro ausgeschüttet, teilte die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt am Donnerstag in Magdeburg mit. 10 000 Euro gebe es für den Erstplatzierten, hieß es. Von der Jury fürs Finale am 24. Juni in Magdeburg ausgewählt wurden Projekte von Teams, Unternehmen und Einzelpersonen. Ein Ziel des Wettbewerbs sei es, dass die kreative Leistung auch tatsächlich Innovationen hervorbringe.

Insgesamt waren den Angaben zufolge 73 Beiträge für den diesjährigen "Bestform"-Award eingereicht worden. Bereits Mitte Mai hatte es eine erste Wertungsrunde der Jury gegeben.