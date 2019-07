Greifswalder Institut feiert 25 Jahre Kernfusionsforschung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greifswald (dpa/mv) - Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald hat am Freitag sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Es betreibt mit Wendelstein 7-X seit 2015 die weltweit größte Fusionsanlage vom Typ Stellarator. Wissenschaftsstaatssekretär Sebastian Schröder bezeichnete das Institut bei einem Empfang am Freitag als ein Aushängeschild für den Forschungsstandort Mecklenburg-Vorpommern. Das Kernfusionsprojekt sei maßgeblich in Vorpommern entstanden. Die Anlage ist noch nicht fertig.

Nach Angaben des Instituts sollen mit der Kernfusion die Prozesse auf der Sonne nachgeahmt werden. Im Kernfusionskraftwerk sollen Atomkerne der Wasserstoffsorten Deuterium und Tritium verschmelzen, wobei große Mengen Energie frei werden. Tritium werde aus Lithium gewonnen, das wie Wasser in großen Mengen auf der Erde vorhanden sei.

Das Greifswalder Institut war 1994 als zweiter Standort des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik im bayerischen Garching gegründet worden. Heute arbeiten 450 der insgesamt 1100 Beschäftigten in Greifswald. Das Jahresbudget liege bei 130 Millionen Euro. Jeder Standort erhalte die Hälfte. Das Land Mecklenburg-Vorpommern steuert Schröder zufolge in diesem Jahr 5,4 Millionen Euro bei. Von 1996 bis 2019 flossen dem Institut zufolge 1,2 Milliarden Euro in den Standort Greifswald.