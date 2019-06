Patienten in Bochum testen Rollstühle mit Gedankensteuerung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lnw) - Wie gelähmte Patienten Rollstühle mit Gedankenkraft steuern können, erforschen derzeit Mediziner an einer Klinik in Bochum. Möglich ist die Gedankensteuerung durch eine sogenannte Hirn-Computer-Schnittstelle, die eine Kommunikation zwischen dem Gehirn des Patienten, einem Computer und einem Rollstuhl schafft. Eine Arbeitsgruppe aus Forschern der Technischen Hochschule Lausanne in der Schweiz und Neurochirurgen des Uniklinikums Bergmannsheil untersuchen die Potenziale dieser Technik für Patienten, die an einer Rückenmarksverletzung und einer Lähmung an Armen und Beinen leiden. Huete wollen sie demonstrieren, wie ein Patient die Technologie inzwischen für sich nutzbar macht.