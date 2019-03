Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stollberg (dpa/sn) - Die Vorbereitungen für die Schilfboot-Expedition "Abora IV" sind in vollem Gange. Experimental-Archäologe Dominique Görlitz will im Sommer zu seiner nächsten Expedition in dem Steinzeit-Segler aufbrechen. Der Chemnitzer Wissenschaftler informiert heute zum Stand des Projekts im Schloss Hoheneck in Stollberg. In dem einstigen Frauengefängnis entsteht derzeit ein Kulturzentrum. In den kommenden drei Jahren soll in dem Areal auch eine interaktive Ausstellung über die Mission "Abora" und die Forschungsarbeit des Teams eingerichtet werden.

Ziel der neuen Expedition ist die Befahrung des Schwarzen Meeres und des Mittelmeeres gemäß Überlieferungen aus dem alten Ägypten. Mit dem Segeltrip will Görlitz prähistorische Seewege aufzeigen.