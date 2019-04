Neue Erkenntnisse über Klappstuhl aus Barbarenschatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Speyer (dpa/lrs) - Fast sechs Jahre nach dem Fund des "Barbarenschatzes von Rülzheim" in der Pfalz haben Experten neue Erkenntnisse über einen Klappstuhl aus der Spätantike gewonnen. Das 2013 aus der Erde geborgene Objekt sei wohl ein exklusives Reisemöbel einer unbekannten Frau der gesellschaftlichen Elite gewesen, teilte das Historische Museum der Pfalz in Speyer mit. Das Museum präsentiert den Stuhl vom (heutigen) Dienstag an zehn Wochen lang als Teil der Ausstellung "Valentinian I. und die Pfalz in der Spätantike". Das Museum zeigt nur den Klappstuhl - nicht den gesamten Schatz.

Am (heutigen) Dienstag veröffentlichen Experten der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz und des Historischen Museums der Pfalz in Speyer weitere Erkenntnisse über den römischen Stuhl (14.30 Uhr). Ein Sondengänger hatte den Schatz 2013 bei einer Suche in einem Wald bei Rülzheim (Südpfalz) gefunden und zunächst behalten - angeblich wollte er klären, was er aufgespürt hatte. Als ihm nach sieben Monaten die Entdeckung drohte, lieferte er den Fund ab.