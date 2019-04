Blauzahn-Schatz: Keine Ausstellung in Sicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Insel Rügen (dpa/mv) - Ein Jahr nach der Bergung des als Blauzahn-Münzschatz bekannt gewordenen Silberfundes auf Rügen ist er wieder verschwunden, diesmal wohl verwahrt in einem Klimadepot in Schwerin. Wann der mehr als 1000 Jahre alte Silberschatz einmal öffentlich gezeigt wird, ist nicht bekannt. Wie ein Sprecher des Kulturministeriums in Schwerin sagte, wäre dafür das Archäologische Landesmuseum gut geeignet, das in Rostock gebaut werden soll. Bislang gibt es dafür noch keinen Standort - nur den Wunsch der Stadt, das Haus zur Buga 2025 fertig zu haben, und die Erkenntnis, dass der Kostenrahmen von 20 Millionen Euro nicht ausreichen wird.

Mitte April des vergangenen Jahres waren auf einem Acker bei Schaprode Fragmente von Hals- und Armreifen, Perlen, Fibeln, ein Thorshammer, zerhackter Ringschmuck sowie 500 bis 600 teilweise zerhackte Münzen gefunden worden. Mehr als 100 davon stammten aus der Zeit der Regentschaft des Dänenkönigs Harald Blauzahn (910-987).

Immer wieder wird diskutiert, den Schatz auch anderswo zu zeigen, etwa in Bergen auf Rügen, im Archäologischen Freilichtmuseum Groß Raden oder im Pommerschen Landesmuseum Greifswald. Der Landesarchäologe Detlef Jantzen will mit den Fundstücken auf jeden Fall erst dann in die Öffentlichkeit gehen, wenn mehr Erkenntnisse über sie vorliegen. "Wir haben den Anspruch, etwas über den Fund zu erzählen. Wir möchten zum Beispiel wissen, wie alt sind die Münzen wirklich", sagte der Wissenschaftler. Es seien einige Münztypen dabei, die noch im 11. Jahrhundert im Umlauf waren. Bisher wurde der Schatz auf das 10. Jahrhundert datiert. Auch die Herkunft der Münzen und die Zusammensetzung des Materials sollten geklärt werden. "Das sind wir dem Betrachter schuldig", meinte er. Die Funde füllen fünf Kartons im A4-Format, die jeweils zehn Zentimeter hoch sind.

Als sicher ist anzunehmen, dass es den Besitzern des Silbers nur um den Materialwert ging, nicht um den Schmuck. Es ließen sich keine kompletten Schmuckstücke daraus zusammensetzen, erläuterte Jantzen.

Bereits 1872 und 1874 wurde auf der Insel Hiddensee der Hiddenseer Goldschmuck entdeckt, der ebenfalls dem Dänenkönig zugeschrieben wird. Der als Wikinger geborene Blauzahn gilt als Begründer des dänischen Reiches, indem er das Land einte, das Christentum einführte und Reformen durchsetzte. 986 soll er nach einer verlorenen Schlacht nach Pommern geflohen sein.