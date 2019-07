Neustart in Schöningen: Paläon als Forschungsmuseum eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schöningen (dpa/lni) - Das vielkritisierte Paläon in Schöningen im Kreis Helmstedt ist als Forschungsmuseum neu eröffnet worden. Unter der Regie des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege (NLD) soll ein bisheriges Sorgenkind der Museumslandschaft nun erfolgreich sein. Er freue sich, dass viele Akteure bereit seien, sich weiterhin zu engagieren, sagte Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) bei dem Festakt am Montag. Ziel sei es, den Fundplatz in Schöningen entsprechend seiner herausragenden kulturhistorischen Bedeutung als Anziehungspunkt auch über die Region hinaus zu sichern und zu entwickeln.

In dem ehemaligen Braunkohletagebau waren in den 90er Jahren die ältesten Jagdwaffen der Menschheit gefunden worden. Die Entdeckung der etwa 300 000 Jahre alten Holzspeere an der Grenze zu Sachsen-Anhalt galt als eine Sensation. Das 2013 eröffnete Erlebniszentrum hatte 15 Millionen Euro gekostet und stand wegen der hohen Kosten von Anfang an in der Kritik.