Virtuelle Zeitreise in 5500 Jahre alte Grabstelle

Westerkappeln (dpa) - Mit Hilfe von digitaler Technik macht der kommunale Landschaftsverband Westfalen-Lippe eine Jahrtausende alte Grabanlage visuell erlebbar. Die 5500 Jahre alten sogenannten Großen Sloopsteene bei Lotte-Wersten im Kreis Steinfurt sind auf den ersten Blick nur eine Ansammlung von riesigen Findlingen. Die bis zu 12 Tonnen schweren Steine liegen in einem Waldgebiet. Für den ahnungslosen Betrachter ist nicht zu erkennen, dass es sich um das am besten erhaltene Großsteingrab in Westfalen handelt. Die Anlage ist sogar älter als die Pyramiden in Ägypten.

Zusammen mit der Hochschule Bremen haben Archäologen des LWL aus Millionen von Daten eine 3D-Animation erstellt, wie Kulturdezernentin Barbara Rüschoff-Parzinger am Dienstag vor Ort erklärte. Diese kann mit einer Virtual-Reality-Brille oder auf der Internetseite des LWL betrachtet werden.

Beim Aufrufen der Animation fliegen die bis zu 12 Tonnen schweren Steine in ihre Ausgangslage und zeigen die beeindruckende Baukunst der Menschen aus der frühen Steinzeit auf. In ihrer Ursprungsform war die Grabstelle rund 18 Meter lang.