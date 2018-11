Vom Einhorn bis zur Fake-Mumie: Museum zeigt Irrtümer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Mit Irrtümern und Fälschungen der Archäologie beschäftigt sich von diesem Samstag an das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim. Beide seien ganz aktuelle Themen in Zeiten, in denen Begriffe wie Fake News und alternative Fakten diskutiert werden, sagte Museumsleiterin Regine Schulz. In der bis zum 26. Mai laufenden Ausstellung stellen rund 200 Exponate spektakuläre Fehlurteile und Betrugsfälle aus ganz Europa vor. Die ältesten Fälle stammen aus dem Alten Ägypten. "Schon in der Antike wurde gefälscht, wir haben zum Beispiel eine gefälschte Tier-Mumie hier", sagte Schulz.

Auf einem Irrtum beruht dagegen ein Modell-Skelett eines Einhorns. Funde von Stoßzähnen vom Narwal oder Mammut wurden in früheren Jahrhunderten für Beweise für die Existenz des Fabelwesens gehalten. Die Ausstellung "Irrtümer & Fälschungen der Archäologie" entstand in Kooperation mit dem Museum für Archäologie in Herne im Ruhrgebiet. Dort war sie bis September in etwas anderer Form zu sehen.