Initiative: Römerlager Wilkenburg sei von europäischem Rang

Hannover (dpa/lni) - Eine Bürgerinitiative hat an die Landespolitiker appelliert, sich für den Erhalt und die Erforschung des Römerlagers Wilkenburg einzusetzen. "Wird der geplante Kiesabbau realisiert, vernichten wir Kulturgüter wahrscheinlich europäischen Ranges", sagte Werner Dicke von der Initiative "Kultur bergen statt Kies schürfen". Die Gruppe hat per Onlinepetition erreicht, dass sich die Abgeordneten des niedersächsischen Landtags mit ihrem Anliegen befassen. Nach Auffassung von Historikern ist das römische Militärlager Wilkenburg von herausragender Bedeutung, weil es das einzige seiner Art in Norddeutschland ist. Es ist seit 2015 als Bodendenkmal anerkannt. Auf dem Ackergelände wurden bereits zahlreiche römische Münzen gefunden.