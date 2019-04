Sieger, Aufständische, Heiden: Wer waren die alten Sachsen?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In die Welt der Menschen, die im ersten Jahrtausend zwischen Harz und Nordsee lebten, taucht eine Ausstellung im Landesmuseum Hannover ein. Die Schau "Saxones. Eine neue Geschichte der alten Sachsen" präsentiert von diesem Donnerstag an archäologische Funde aus internationalen Sammlungen, darunter Schmuck und Waffen, sowie Handschriften und königliche Urkunden. Hinterfragt werde der Mythos des germanischen Stammes der alten Sachsen, teilte das Museum am Donnerstag mit. So besagt das "Niedersachsenlied" von Hermann Grote aus dem Jahr 1926, die Sachsen hätten ihr Land gegen den römischen Feldherrn Varus im Jahr 9 nach Christus verteidigt. Tatsächlich nennen historische Quellen erst viel später die Bewohner des heutigen Niedersachsen und Westfalen Saxones, also Sachsen.

Die Schau ist bis zum 18. August in Hannover zu sehen und wandert dann ins Braunschweigische Landesmuseum. Dort ist sie vom 22. September bis zum 2. Februar 2020 zu sehen. Schirmherr ist Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Erstmals werde die langjährige Forschung zur frühen Landesgeschichte einer größeren Öffentlichkeit präsentiert, sagte die Direktorin des Landesmuseums Hannover, Katja Lembke.

Im 8. Jahrhundert wurden die Aufständischen, die Widerstand gegen die Frankenkönige leisteten, als Sachsen beschimpft. Karl der Große wollte die sächsischen Ungläubigen gewaltsam zum Christentum bekehren. Der Illustrator Kelvin Wilson schuf für die Schau Porträts und Szenen in Überlebensgröße von damaligen Akteuren, etwa dem Mönch Widukind, der die Geschichte der Sachsen im 10. Jahrhundert im Kloster Corvey an der Weser aufschrieb und damit den Mythos begründete.