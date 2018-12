Digitalisierung von Münzen: Museum zeigt Projektergebnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Ergebnisse der Digitalisierung von Münzen werden heute im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle vorgestellt. Die Bestände des Museums umfassen rund 22 000 Münzen aus allen Zeitepochen. Das Land unterstützt die Sicherung im Rahmen des Projekts "Digital Heritage 2017/2018" mit rund 1,6 Millionen Euro. Ziel ist es, die Sammlung auch im Internet zur Verfügung zu stellen. In einem zweiten Schritt sollen auch die Münzbestände der hallischen Moritzburg digitalisiert werden. Das technische Verfahren und das Gerät wurden in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) Magdeburg entwickelt.