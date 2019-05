Schleswig-Holsteins Steinzeit geht digital

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Albersdorf (dpa/lno) - Die Großsteingräber in Dithmarschen sollen digital erfasst und online gestellt werden. Dabei geht es nicht nur um die sogenannten Hühnengräber, sondern auch um die Landschafts- und Umweltgeschichte der Region, wie Archäologe Rüdiger Kelm vom Steinzeitpark Dithmarschen mitteilte.

In der Jungsteinzeit seien aus großen Feldsteinen riesige Kammern errichtet worden. Das fertige Bauwerk sei vollständig mit Erde bedeckt worden. Als langgezogener Hügel konnte das Bauwerk mehr als 150 Meter lang sein. Durch eine Öffnung brachten die Menschen damals ihre Toten in das Grab. Dabei war die Kammer nicht für einen einzelnen Menschen gedacht, wie Kelm sagte. Im Laufe der Jahre seien dort teilweise sehr viele Menschen bestattet worden.

"Unsere Vorfahren bauten ihre Großsteingräber in Schleswig-Holstein schwerpunktmäßig in der Zeit zwischen ca. 3650 und 3300 v. Chr., also noch bevor in Ägypten die ersten Pyramiden errichtet wurden", sagte Kelm. Die meisten der teils mehr als 5000 Jahre alten Anlagen seien im späten 19. Jahrhundert zerstört worden. Die Steine wurden unter anderem für den Haus-, Straßen- und Brückenbau genutzt. Heute seien alle bekannten und nicht bekannten Großsteingräber im Norden durch das Denkmalschutzgesetz vor Zerstörung geschützt, sagte Kelm.

Die ersten dithmarscher "Hühnengräber" sind bereits online gestellt auf https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-290453.