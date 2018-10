Müllgebühren entwickeln sich in Sachsen unterschiedlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Die Gebühren für die Abfallentsorgung entwickeln sich in Sachsen sehr unterschiedlich. Im kommenden Jahr werden sie in Chemnitz und Leipzig steigen, in Dresden und Zwickau bleiben sie dagegen gleich oder werden leicht gesenkt, ergab eine Umfrage. Für alle Entsorgungsbetriebe in Sachsen ist die 2018 eingeführte Maut für Bundesstraßen ein Problem. Oft liegen Mülldeponien außerhalb der Kernstädte und werden über Bundesstraßen angefahren. Die zusätzlichen Kosten können aber vielerorts noch nicht genau bemessen werden.