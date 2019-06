Pläne von Hessens Wohnungsbaugesellschaft stoßen auf Kritik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die landeseigenen hessische Wohnungsbaugesellschaft steckt laut einer Kritik der Landtags-FDP zu wenig Geld in ihren Wohnungsbestand. "Gerade im Bereich der Sanierungen ist die Quote mit 1,4 Prozent der Wohnungen zu niedrig", sagte der wohnungsbaupolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag, Jürgen Lenders, am Montag in Wiesbaden. So würde es statistisch gesehen 71 Jahre dauern, bis der Gesamtbestand einmal saniert ist. Die Nassauische Heimstätte hatte zuvor mitgeteilt, ihren Gewinn aus dem Jahr 2018 nutzen zu wollen, um neuen Wohnraum zu schaffen. Langfristig soll die Gesamtzahl der Wohnungen von 60 000 auf 75 000 steigen. Bis 2024 plant das Unternehmen 1,9 Milliarden Euro für den Neubau und die Bestandsunterhaltung ein.

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Überschuss von 57 Millionen Euro - das sind 7,6 Millionen mehr als 2017. Mithilfe des Gewinns wurde das Eigenkapital erhöht. Zusätzlich flossen in den vergangenen Jahren 200 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt in den Kapitalaufbau. Auf diese Weise sollen nach dem Willen von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) Neubauten, Zukäufe und Aufstockungen finanziert werden.

"Die Herausforderungen wie die Sanierungen des Bestands, der Barrierefreiheit und der Zurverfügungstellung von Sozialwohnungen bleiben hoch", mahnte Lenders an und forderte zudem Schwarz-Grün auf, auch privaten Investoren Anreize für den Wohnungsbau zu schaffen.

Alle Treiber von Baukosten müssten kritisch hinterfragt werden, teilte der wohnungsbaupolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Heiko Kasseckert, mit. Wo es möglich sei, müssten Auflagen und Vorschriften abgebaut werden, damit sich das Bauen wieder lohne.